التجهيزات النهائية لحفل زفاف ميرنا نور الدين.. فريال يوسف أول الحضور

بدأت التجهيزات النهائية لحفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، المقرر إقامته بعد قليل، داخل إحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت الفنانة التونسية فريال يوسف في مقدمة الحضور؛ إذ جاءت من تونس خصيصا لمشاركة صديقتها ميرنا نور الدين فرحتها، بحسب تصريحها لـ«الوطن».

حفل زفاف ميرنا نور الدين

وينتظر المعازيم وصول ميرنا نور الدين وعريسها عمر إلى مكان الفرح؛ إذ يخضعان حاليا لجلسة تصوير داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.