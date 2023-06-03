بعد ارتفاع درجة حرارة الجو.. كيفية حماية نفسك من الطقس السيئ

حالة من الطقس السيئ تسيطر على مختلف محافظات الجمهورية، إذ تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية في بعض المحافظات، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين، يتساءلون عن عدة نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، خاصة الموظفين الذين يذهبون إلى عملهم في وقت النهار.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها، للتعامل مع الطقس الحار، والتي منها الحرص على شرب الماء بكميات مناسبة، لأنه يحافظ على نشاط الجسم ويعمل على ترطبيه.

تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، وأيضا الحرص على التواجد في الأماكن الجيدة للتهوية، إذ تعد من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين، وكذلك يجب تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة الـ4 عصرا.

ويجب على الأشخاص، المداومة على استخدام واقيات الشمس وتغطية مقاعد السيارة، خاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقِ لأشعة الشمس، وأيضا يجب ركن السيارة في مكان في مكان به ظل خاصة في فترة الظهيرة.

هيئة الأرصاد الجوية

وتخفيفا من الشعور بالموجة الحارة، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، خاصة طلاب الثانوية العامة، الذين اقترب موعد امتحاناتهم:

- يفضل ارتداء النظارات الشمسية، خاصة في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة حتى العصر.

- شرب كميات كبيرة من المياه والمرطبات من السوائل الباردة لتخفيف درجة حرارة الجو المرتفعة

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص أشعة الشمس.

- يجب على مرضى الحساسية ارتداء الكمامات الطبية في حالة خروجهم من المنزل.