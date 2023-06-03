اعتراض قذيفتين في سماء بيلجورود الروسية

اعترض الدفاع الجوي الروسي، قذيفتين صاروخيتين في سماء بيلجورود الواقعة جنوب غرب البلاد، على الحدود مع دولة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تضرر 26 مبنى سكني جراء قصف أوكراني على دونيتسك

وأسفر قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 492 قذيفة، تضرر 26 مبنى سكنيا، و5 مرافق بنية تحتية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة دفاع بيلاروسيا، استمرار وصول أفراد وأسلحة ومعدات من تشكيلات الأسلحة والدبابات المشتركة للقوات الروسية إلى البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المجر، نشرت الحكومة تسجيل فيديو عبر «فيسبوك»، يدعو إلى حل سلمي للأزمة الاوكرانية، وعرضت خريطة تظهر «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو»، إلى «روسيا الاتحادية» في 2014، خارج الأراضي الأوكرانية.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمينكو، في مقابلة مع النسخة الأوكرانية من «بي بي سي نيوز»، إن حوالي 1.2 مليون قطعة سلاح ناري مسجلة لدى السكان، مشيرا إلى أن الرقم قد يرتفع إلى 3 ملايين بعد انتهاء الأزمة.