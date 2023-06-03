3 طرق مضمونة لشراء السلع بأقل الأسعار.. جربها الآن

يسعى المواطنون إلى الحصول على احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس، ومختلف السلع بأسعار مخفضة، للهروب من الخضوع لاستغلال وجشع بعض التجار، في العديد من الأسواق والمحال، وهناك طرق لشراء السلع، يمكن اتباعها للتوفير في ميزانية المنزل.

ومن ضمن طرق شراء السلع بأسعار مخفضة، الذهاب إلى الأسواق الكبرى التي تتواجد في بعض المناطق بالقاهرة.

طرق شراء السلع بأقل الأسعار

وتوجد العديد من الأسواق الكبرى الشهيرة، لشراء السلع بأقل الأسعار، مثل سوق العبور الذي يختص ببيع الخضروات والفاكهة والأسماك أيضا بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

كما يمكن الذهاب إلى سوق العتبة، لشراء المفروشات وأدوات المنزل التي لا غنى عنها بأسعار مناسبة، وللراغبين في شراء الأدوات والأجهزة الكهربائية، يمكنهم التوجه إلى سوق شارع عبدالعزيز.

المعارض الحكومية

توفر الدولة بوزاراتها المختلفة، العديد من المعارض التي تطرح بها سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تطرح وزارة الزراعة معارض 40%، تخفيضات على أسعار لحوم الأضاحي بمناسبة قرب عيد الأضحى، وللتيسير على الناس، ويتم طرح الأنواع المختلفة من اللحوم في المنافذ الثابتة والمتحركة، دون تدخل حلقات وسيطة.

كما تطرح وزارة التموين عبر المجمعات الاستهلاكية المختلفة، العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وبأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين.

كما تطرح وزارة الداخلية ضمن مبادرة كلنا واحد، المواد الاستهلاكية الأساسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

أماكن منافذ كلنا واحد

الفرجاني 95 شارع الزهراء عين شمس

- الفرجاني 29 شارع عبد الحميد عثمان عين شمس

- الفرجاني 94 أحمد عصمت أمام مودرن سكول

- منافذ أمان منفذ شارع ابراهيم عبد الرزاق مع شارع عين شمس عين شمس

- منافذ أمان منفذ شارع محور الشهيد بجوار قسم شرطة ثان مدينة نصر

- منافذ أمان منفذ شارع أحمد الزمر أمام مسجد السلام أسفل الكوبرى مدينة نصر

- منافذ أمان منفذ شارع نوبار بجوار مدرسة المبتدبان التجربية السيدة زينب

- منافذ أمان منفذ مساكن زينهم السيدة زينب

- منفذ شارع رمسيس مع شارع التعاون الأزبكية

- 56 شارع شبرا دائرة قسم روض الفرج

- منفذ القللي أول نفق شبرا أمام جو باص

- منفذ منطقة أرض رئاسة الجمهورية بجوار مجمع المدارس حلوان

منافذ أمان

«أمان» مبادرة تشرف عليها وزارة الداخلية، توجد أسفل الكباري والطرق في العديد من المناطق بمحافظة القاهرة، بنسبة تخفيض تصل إلى 60%.

عروض المحلات الكبرى

كما تتجه المحال الكبرى إلى وضع تخفيضات كبيرة في العديد من المناسبات لجذب المستهلكين، سواء ملابس أو مواد غذائية أو لحوم في سلاسل السوبر ماركت الشهيرة والهايبرات المختلفة.