تراجع كبير في أسعار اللحوم المجمدة.. و«الزراعة» تتوقع استمرار الانخفاض

تراجعت أسعار اللحوم المجمدة بقيمة 15 جنيها للكيلو، وسجل كيلو اللحم المجمد المستورد من البرازيل نحو 212 جنيها إلى 220 جنيها، مقابل 232 جنيها قبل أيام، فيما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة المستوردة من الهند لنحو 190 إلى 195 جنيها، مقابل 205 جنيهات قبل أيام، متراجعة في حدود 15 جنيه تقريبا، وفق ما قاله سيد النواوي، أحد مستوردي اللحوم في مصر وعضو شعبة المستوردين.

وأضاف النواوى لـ«الوطن»، أنّه يتم إضافة نحو 7 جنيهات في الكيلو من قبل تجار التجزئة، كما أنّ طرح الحكومة لكميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ساهم بشكل كبير في خفض الأسعار، متوقعا مزيد من التراجع في الأيام المقبلة بالتزامن مع زيادة الكميات المعروضة من قبل الحكومة، ودخول عيد الأضحى المبارك.

الزراعة تطرح كميات كبيرة من اللحوم

ووفق ما أعلنته وزارة الزراعة، جرى طرح كميات كبيرة من اللحوم في معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بسعر 225 جنيهًا للكيلو، وهي لحوم ماشية حيّة تذبح في مصر، بعد دخول كميات تقدر بنحو 180 ألف رأس ماشية، كما تم إصدار موافقات لدخول كميات أخرى تقدر بنحو 170 ألف رأس ماشية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي، كما جرى اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات بهدف توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة وبكميات كبيرة، مضيفا أن توافر رؤوس الماشية سيؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحوم.

تأمين الغذاء للمواطن المصري

وأضافت الزراعة أنّ الدولة المصرية تعمل بشكل كبير على تعظيم الإنتاج المحلي، وتأمين الغذاء للمواطن المصري، وهناك تنوع كبير في المصادر التي تستورد منها الدولة المصرية، مؤكدا أنّنا نستورد من عدة دول أفريقية كالسودان وجيبوتي والصومال، إلى جانب دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والبرازيل.