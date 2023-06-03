مد تشغيل قطارات سياحية ومكيفة على خط الوجه البحري.. اعرف المواعيد

تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم السبت الموافق 3 يونيو الجاري، إجراء بعض التعديلات على قطارات الوجه البحري بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط «كفر الشيخ - شربين»، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل القطاعات.

أول هذه التعديلات، هي امتداد قطار 809 سياحي من نوعية ثالثة مكيفة وذات التهوية الديناميكية على خط «شبرا الخيمة - بيلا» إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا، ووفق تقرير رسمي للهيئة، يقوم القطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً على أن يصل إلى محطة شربين الساعة 11:20 مساءاً.

أيضاً تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم اختصار قطار رقم 501 ركاب على خط «طنطا - شربين» بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين، على أن يقوم القطار من محطة طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساءاً، وهنا يتم تعديل مواعيد قطارات رقم 458 و508 و803.

محطات وقوف قطار 508 تحيا مصر خط «شربين - قلين»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، محطات وقوف قطار 508 تحيا مصر خط «شربين - قلين»، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكة الحديد، فبداية من أن يتحرك القطار من محطة شربين الساعة 22:30 يمر على محطة كفر الشناوي ثم محطة بسندلية الساعة 22:43، ثم محطة المحفوظة الساعة 22:48، ثم محطة بلقاس الساعة 22:54 ويتحرك منها الساعة 23:01، ثم محطة منشية البدراوي الساعة 23:06.

كما يصل القطار إلى محطة بهوت الساعة 23:12، ومحطة كفر الجرايدة الساعة 23:16، ومحطة بيلا الساعة 23:23، ومحطة إبشان الساعة 23:30، ومحطة كوم الحجنة الساعة 23:41 ومحطة الكراكات الساعة 23:45، ومحطة الكوم الطويل الساعة 23:51، ومحطة سيدي غازي الساعة 23:56، ومحطة السلامة الساعة 00:01.

مواعيد وصول القطار للمحطات

كما يصل إلى محطة دقميرة الساعة 00:06، ومحطة المرابعين الساعة 00:11، ومحطة كفر الشيخ الساعة 00:22 ومحطة سخا الساعة 00:29 ومحطة رزقة أماي الساعة 00:34 ومحطة محلة موسى الساعة 00:38 ومحطة الحمينية الساعة 00:42 ومحطة المنشأة الصغرى الساعة 00:46 ومحطة نشرت الساعة 00:50 ومحطة الحناوي الساعة 00:54 ويصل إلى محطة قلين الساعة 1:00.