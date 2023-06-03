«The Little Mermaid» يحقق 224 مليون دولار في أسبوعه الأول بالسينمات

يواصل فيلم «The Little Mermaid» تحقيق إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائي، وذلك بعد ما وصل إجمالي ما حققه الفيلم في أسبوعه الأول بالسينمات حول العالم لـ 224 مليون دولار، من بينهم 145 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، و78.9 مليون دولار في الأسواق الخارجية.

وتراجع فيلم «Fast X» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات الأسبوعية في أسبوعه الثاني بالسينمات، محققًا 34 مليون دولار ليرتفع الإجمالي المحلي بـ119 مليون دولار، أما الإجمالي العالمي يصل لـ524 مليون دولار، يليه في المركز الثالث فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» بـ33 مليون دولار، ليصل إجمالي إيراداته لـ750 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

«About My Father» لـ روبرت دي نيرو في المركز السادس في أسبوعه الأول بالسينمات

أما فيلم «The Super Mario Bros. Movie» جاء في المركز الرابع بـ10.3 مليون دولار، ليحقق الفيلم بعد 9 أسابيع في السينمات المحلية 562 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي العالمي لـ مليار و285 مليون دولار، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «The Machine» في أسبوعه الأول بالسينمات محققا 6.9 ملايين دولار، وفي المركز السادس فيلم «About My Father» للنجم روبرت دي نيرو، والذي لم يحقق في أسبوعه الأول سوى 6.7 ملايين دولار.