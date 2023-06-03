أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات.. تراجع مستمر

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات تراجعت بنحو 3 جنيهات، مشيرًا إلى أنَّ هذا الانخفاض المستمر بسبب ضعف إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية والاتجاه إلى شراء اللحوم الحمراء بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكّد «السيد»، أنَّ الإفراجات الجمركية عن الأعلاف تلعب دوراً هاما في انخفاض أسعار الدواجن كما أنَّ الأسواق المصرية تتمتع الفترة الحالية بوفره في المعروض في ظل أنَّ الأسعار تختلف حسب كل منطقة.

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أنَّ سعر الفراخ البيضاء يتراوح سعرها اليوم في المزرعة ما بين 62 و65 جنيهًا، والتنفيذ الفعلي 72 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 100 جنيه داخل المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات

وتابع أنَّ سعر الفراخ الساسو يسجل 73 جنيهًا أرض مزرعة وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا والدواجن الأمهات تبلغ في المزرعة 59 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 66 جنيهًا فيما يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 160 و170 جنيها، وكيلو الشيش طاووق 150 جنيهًا، وكيلو الأوراك 75 جنيهًا، وبالنسبة للدبابيس 80 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأكّد سامح السيد أنَّ كل أنواع الكتاكيت شهدت اليوم السبت انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المصرية ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 و6.25 جنيه والكتكوت البلدي ما بين 5.5 و6.5 جنيها فيما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 7.5 و8.5 جنيه، وكتكوت جيل ثاني ما بين 8 إلى 9 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم

وعن أسعار الأعلاف هبطت اليوم في الأسواق ليبلغ سعر البادي 23% 21690 جنيها والناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن النامي 21% 21575 جنيهًا.