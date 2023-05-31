استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق والمحلات، إذ ترواحت الفراخ البيضاء في أرض المزرعة بين 62 و63 جنيهًا، بحسب ما ذكر سعد زكريا عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو في أرض المزرعة 75 جنيهًا، والأمهات بـ58 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وترواحت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة بين 62 و63 جنيهًا، وتصل للمستهلك بين 67 و69 جنيهًا حسب المنطقة، والفراخ البانيه بين 160 و170 جنيهًا.

أسباب استقرار أسعار الدواجن في الأسواق

وعن أسباب استقرار الأسعار، قال عضو شعبة الدواجن إنه يرجع إلى وفرة المعروض، واتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء لاقتراب عيد الأضحى.

أما أسعار مشتقات الدواجن، سجل الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا، والأوراك بين 75 و82 جنيهًا.

وجاءت أسعار البط اليوم، الكيلو بين 100 و120 جنيهًا، أما الكتاكيت تتراوح أسعارها بين 8 و15 جنيهًا، وفقا لعضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.