أسعار الدواجن الیوم 30-5-2023 في الأسواق والمحلات.. توقعات بالتراجع

سجلت أسعار الدواجن الیوم 30-5-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارًا كبيرًا، وسجل كيلو الفراخ البيضاء سعرًا يبدأ من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، فيما بلغت أسعار الفراخ البلدي 90 -95 جنيهًا للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا، الدواجن الساسو 69 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 74 جنيهًا.

أسعار الدواجن البیضاء

وبحسب عبدالعزيز السيد فإنّ أسعار الدواجن البيضاء تراوحت ما بين 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكيت الیوم استقرارًا كبيرًا، وبلغ سعر الكتكوت أبيض ما بين 11: 12 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت ساسو من 10 إلى 11 جنيهًا.

أسعار البط الیوم

وتراوحت أسعار البط في الأسواق من 68 و78 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.

وتوقع «السيد»، تراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ115 مليون دولار، تشمل 221 ألف طن من الذرة بـ80 مليون دولار و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة 25 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بـ10 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تمّ الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 مايو2023) 5.2 مليون طن منهم 3.9 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة.