نفوق 3 عجول في حريق مزرعة بالحوامدية

نشب حريق في مخزن أخشاب بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وامتدت النيران إلى حظيرة مواشٍ مجاورة، مما تسبب في نفوق 3 عجول، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اندلاع حريق

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حريق بمنطقة رشاح أبو سالم بدائرة القسم.

وعلى الفور، توجهت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين اندلاع حريق بمخزن أخشاب خردة بها بعض الأخشاب القديمة، وامتداد النيران إلى مزرعة مواش مجاورة، مما تسبب في نفوق 3 عجول.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال صاحب مخزن الخشب وصاحب المزرعة، أفادا بأن الحريق قضاء وقدر ولم يتهما أحدا بشيء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.