ارتفاع 2% في أسعار البترول العالمية بعد إقرار اتفاق سقف الدين الأمريكي

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات أمس الجمعة، نهاية الأسبوع، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 2%، وفق تقارير البورصات العالمية بدعم من إقرار الكونجرس الأمريكي اتفاق سقف الدين.

ومع العديد من القرارات العالمية الخاصة بسقف الدين يتحول الاهتمام في الوقت الحالي إلى اجتماع تحالف منظمة «أوبك+» غدا الأحد، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

العقود الآجلة لخام برنت العالمي تسجل ارتفاعا بقيمة 1.85 دولار

وارتفعت أسعار البترول عالميا لتسجل العقود الآجلة لخام برنت العالمي ارتفاعا بقيمة 1.85 دولار بنسبة 2.5 %، إلى 76.13 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 71.74 دولار عند التسوية.

إقرار مشروع قانون سقف الدين يرفع أسعار البترول

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس الماضي، مشروع قانون سقف الدين، ما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية الأمريكية.

ووفق تقرير طلب إعانات البطالة زادت العمالة الأمريكية أكثر من المتوقع في مايو الماضي، لكن تقلص الارتفاع في الأجور قد يسمح للمركزي الأمريكي بتخطي رفع متوقع لسعر الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في أكثر من عام، مما قد يدعم الطلب على النفط.

ويراقب تجار البترول اجتماع تحالف «أوبك+» غدا، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وكانت المجموعة قد أعلنت في أبريل الماضي، عن خفض مفاجئ للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميا، لكن مكاسب الأسعار الناتجة عن الخفض تلاشت ويجري تداول النفط الخام حاليا دون مستويات ما قبل الخفض.