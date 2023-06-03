أكثر من 60 وظيفة شاغرة في محافظات الصعيد.. اعرف التفاصيل

العمل في محل الإقامة واحد من الفرص التي يبحث عنها الكثير، وتحديدا أهالي المحافظات البعيدة عن العاصمة، وهو ما رصده موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عدد من الوظائف، للعمل في محافظات الصعيد، التي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في محافظات أسيوط، قنا، سوهاج والأقصر، التي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مشرف مبيعات خارجية في الأقصر

اسم الشركة: مصاري.

مقر العمل: الأقصر.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسب أول في الأقصر

اسم الشركة: شركة شمال أفريقيا للملاحة للسياحة.

مقر العمل: الأقصر.

العمالة المطلوبة: 10.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب دعاية لديه سيارة في أسيوط الجديدة

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر الوظيفة: أسيوط الجديدة - أبنوب - البداري.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن: 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مشرف مبيعات خارجية في أسيوط

اسم الشركة: مصاري.

مقر العمل: أسيوط.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة سكرتاريه في المنيا الجديدة

اسم الشركة: شركة الأبيض أوتوموتيف للسيارات.

مقر العمل: المنيا الجديدة - المنيا.

سنين الخبرة: 4 - ‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة سائق (رخصة مهنية) في المنيا

اسم الشركة: شركة أهداف للتجارة والتوزيع.

مقر العمل: المنيا الجديدة - المنيا.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب دعاية للعمل في أسوان

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: أسوان الجديدة - أبو سمبل - إدفو.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محام تنفيذي في أسوان

اسم الشركة: أور لتمويل المشروعات.

مقر العمل: أسوان.

سنين الخبرة: سنتان- ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عال «كلية الحقوق».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة فني كهرباء في أسوان الجديدة

اسم الشركة: المصرية للاتصالات.

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 18- 29 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس صيانة أجهزه كهربائية في قنا

اسم الشركة: المجموعة الهندسية جاك نافع جروب.

مقر العمل: قنا.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة موظف استقبال في قنا

اسم الشركة: رويال لاب.

مقر العمل: قنا.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مساعد صيدلي في سوهاج

اسم الشركة: صيدليات عابدين.

مقر العمل: اخميم - البلينا - جرجا - سوهاج - سوهاج.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة فني تبريد وتكييف في سوهاج

اسم الشركة: المصرية للاتصالات.

مقر العمل: اخميم - البلينا - الكوثر - المراغة - سوهاج.

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فنى ميكانيكا معدات ثقيله في سوهاج

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: سوهاج.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) (دبلوم صناعي ثلاث سنوات - الشعبة المیكانیكیة).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.