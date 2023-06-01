رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات ببعض الوظائف القيادية في «المركزي للتعمير»

كتب:

أيمن حمزة
06:11 م | الخميس 01 يونيو 2023
وزير الإسكان يجري تعديلات في المواقع القيادية

وزير الإسكان يجري تعديلات في المواقع القيادية

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتغييرات جديدة ببعض الوظائف القيادية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التابعة للجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، وذلك في ضوء متطلبات العمل بالجهاز.

حركة تغييرات ببعض الوظائف القيادية ورؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير

ونص قرار وزير الإسكان على: «تعيين المهندس محسن سعيد حامد، نائباً لرئيس الجهاز المركزي للتعمير لمشروعات تعمير سيناء، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيساً لجهاز تعمير سيناء، واللواء أحمد مدحت محمد، نائباً لرئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء مهندس مدحت عبد الرحمن محمد، رئيسا لجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء مهندس أحمد محمد الحفناوي، رئيسا لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس نهاد فاروق سالم، مساعداً لرئيس الجهاز المركزي للتعمير».

رئيس الجهاز المركزي للتعمير: نعمل على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية

وقال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، في بيان: «نعمل على ضخ دماء جديدة فى المواقع القيادية، لدفع العمل فى المشروعات الكبرى، التي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير»، موضحاً أنه يجري تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ الخطط التنموية، وخدمة المواطنين».

اقرأ المزيد:

تعليمات لرؤساء أحياء القاهرة بشأن المشروعات الخدمية ومنظومة النظافة

خدمات تقدمها أحياء القاهرة للمواطنين.. اعرف الأوراق المطلوبة

محافظة القاهرة تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

تفاصيل الوظائف القيادية الجديدة في جامعة بنها.. اعرف الأوراق المطلوبة والشروط

بالأسماء.. حركة تنقلات في الوظائف القيادية بـ«زراعة البحيرة»

محافظة الجيزة تعلن عن احتياجها لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة

التموين: تفعيل لجان اختيار الوظائف القيادية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

شروط تعاقد الحكومة لشغل الوظائف القيادية والتخصصات النادرة

إنطلاق لجنة اختبار الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بمطروح

3 قرارات وزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية في «السياحة والآثار»

شعراوي يمد فترة التقديم لمسابقة الوظائف القيادية بالمحليات أسبوعين

مدة شغل الوظائف القيادية في الحكومة.. بعضها محدد والآخر مفتوح

خطوات معرفة فرص الاستثمار في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

«زراعة النواب» تلزم المجتمعات العمرانية بتخصيص متنزهات للكلاب

«المجتمعات العمرانية» تكشف آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.