وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات ببعض الوظائف القيادية في «المركزي للتعمير»

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتغييرات جديدة ببعض الوظائف القيادية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التابعة للجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، وذلك في ضوء متطلبات العمل بالجهاز.

حركة تغييرات ببعض الوظائف القيادية ورؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير

ونص قرار وزير الإسكان على: «تعيين المهندس محسن سعيد حامد، نائباً لرئيس الجهاز المركزي للتعمير لمشروعات تعمير سيناء، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيساً لجهاز تعمير سيناء، واللواء أحمد مدحت محمد، نائباً لرئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء مهندس مدحت عبد الرحمن محمد، رئيسا لجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء مهندس أحمد محمد الحفناوي، رئيسا لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس نهاد فاروق سالم، مساعداً لرئيس الجهاز المركزي للتعمير».

رئيس الجهاز المركزي للتعمير: نعمل على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية

وقال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، في بيان: «نعمل على ضخ دماء جديدة فى المواقع القيادية، لدفع العمل فى المشروعات الكبرى، التي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير»، موضحاً أنه يجري تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ الخطط التنموية، وخدمة المواطنين».