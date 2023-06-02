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وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء في بني سويف

كتب:

أيمن حمزة
09:48 ص | الجمعة 02 يونيو 2023
وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة جديدة بمدينة بني سويف

وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة جديدة بمدينة بني سويف

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهاز تنمية بني سويف الجديدة، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين؛ للقضاء على الظواهر العشوائية في المدن الجديدة، وأنّ هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسؤوليتهم المباشرة.

4 قرارات لإزالة مخالفات تابناء في بني سويف الجديدة

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقطعة أراضِ سكنية بمناطق ابني بيتك 2 و بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في بناء سور و«تقفيل» بلكونة خلفية بالدور الأرضي والدور العلوي، وبناء قواطع مبان بالردود الخلفي وصب سقف الردود الخلفي بدور ثانٍ، وغير ذلك من مخالفات، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة للقطع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية بني سويف الجديدة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.