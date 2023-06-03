هل يجوز صيام 15 ذي القعدة منفردا؟.. دار الإفتاء تجيب

سؤال يتردد كثيرًا لدى قطاع كبير من المواطنين للوصول إلى إجابة قاطعة وحاسمة في هل يجوز صيام 15 ذي القعدة منفردا؟ إذ إنّ سؤال هل يجوز صيام 15 ذي القعدة منفردا هو استفسار مهم للكثيرين كونه آخر الأيام البيض، قبل أن تهل الأيام العشر من ذي الحجة

هل يجوز صيام 15 ذي القعدة منفردا؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية الإجابة على سؤال هل يجوز صيام 15 ذي القعدة منفردا؟ حيث يصادف ذلك التاريخ يوم الأحد، وأجابت الإفتاء عبر فيديو بثته على قناتها بموقع يوتيوب على سؤال يقول «ما حكم صيام يوم الأحد منفردا» وجاء في إجابة السؤال أنّ صيام يوم الأحد منفردا هو أمر جائز شرعا غير أنه مكروه كما في السبت أو الجمعة بإفراد هذه الأيام على حده فقد جاءت النصوص الشرعية تسم وتصف هذا الانفراد بالكراهة، لكنه جائز شرعا، هو جائز غير أنه مكروه، فعليه أن يضيف عليه يوما قبله أو يوما بعده.

الاشتراط لصيام يوم الأحد في النافلة

وكان الفقهاء قد اشترطوا في صيام يوم الأحد أن يكون قبله يوم أو بعده يوم، من قبيل الاستحباب وليس الوجوب، ومن ثم فما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، و صيام الفريضة له أحكام أخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون أي شروط.