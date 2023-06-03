«المصري للتأمين» يناقش إدارة مخاطر الكوارث المناخية في نشرته الأسبوعية

ناقش الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته هذا الأسبوع، قضية إدارة مخاطر كوارث التغير المناخي، والتي قد ينتج عنها خسارة محتملة في الأرواح، أو الإصابة، أو تدمير أو تلف الأصول التي يمكن أن تحدث في نظام أو مجتمع ما في فترة زمنية محددة .

وأوضحت النشرة، أن أخطار التغير المناخي تحظى باهتمام كبير بسبب آثارها المدمرة على الحياة الإنسانية البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية ، ولما يرتبط بهذة الأخطار من كوارث وخسائر، فإنها تقع فى قلب صناعة التأمين.

التأمين يحد من التأثيرات الكارثية

وذكر الاتحاد في نشرته، أنه يمكن أن يساهم التأمين بشكل كبير في الحد من الضعف المالي ودعم الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي تشكلها المخاطر ذات التأثيرات الكارثية، وتلعب برامج التأمين دورًا مهمًا في معالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تأمين مخاطر الكوارث الطبيعية والإرهاب في العديد من البلدان، ويمكن أن تلعب دورًا محتملًا في الاستجابة لتحديات التأمين لمخاطر أخرى مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق و الأوبئة.

وبحسب النشرة، يختلف تصميم برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث ونوع الدعم المقدم من خلال خمس طرق رئيسية، هي نوع التغطية التأمينية المقدمة، ونطاق مخاطر الكوارث وتغطية حاملي وثائق التأمين، وأهمية البرنامج كمقدم تغطية، وهيكل التسعير للأقساط المطبق من قبل البرنامج، ومشاركة القطاع الحكومي.

برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث

كما استعرضت النشرة أمثلة برامج التأمين من مخاطر الكوارث في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذكرت أيضاً برنامج البنك الدولي للتمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث (DRFIP) والكيفية التي يعمل من خلالها البرنامج، وذلك من خلال أربعة مجالات رئيسية للمساعدة في زيادة قدرة الحكومات الوطنية والمحلية، وأصحاب المنازل، والشركات، والمنتجين الزراعيين، والسكان ذوي الدخل المنخفض على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر مرونة للكوارث، ومن هذه البرامج التمويل السيادي لمواجهة مخاطر الكوارث، وتطوير السوق، والتحليلات، وإدارة المعرفة والشراكات العالمية.

توفير التغطية التأمينية

وشكل الاتحاد المصرى للتأمين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصرى وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وجماية ممتلكات الدولة، نظراً لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، والعواصف، والأمطار الغزيرة، والسيول، والجفاف)، والتغيرات المناخية أدت إلى حتمية إنشاء المجمعة، ومثال على ذلك زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.