المصري للتأمين: دور كبير لشركات التأمين للحد من انبعاثات الكربون

تطرق الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية إلى موضوع قياس البصمة الكربونية «نظرة تأمينية»، حيث ركزت النشرة على شرح كيفية قياس البصمة التأمينية لمساعدة قطاع التأمين على تطوير فهم أعمق لهذا الموضوع الذي يأتي على رأس القضايا التأمينية المعاصرة.

وأضاف الاتحاد أن البصمة التأمينية هي مؤشر اقتصادي بيئي يقيس معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الأفراد أو المصانع أو المنتجات أو حتى الدول، ويتم التعبير عنه عادةً بوحدة الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة، حيث يمكن هذا المؤشر من تسليط الضوء على أثر الأنشطة البشرية على البيئة وبالتحديد على التغير المناخي.

وأشارت النشرة الى مكونين أساسيين بالبصمة الكربونية وهما:

1- البصمة الكربونية الرئيسية

2- البصمة الكربونية الثانوية

قياس البصمة الكربونية

ولفت إلى أن البصمة الكربونية تقاس بعدد الأطنان من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة سنوياً، وتأخذ في الاعتبار جميع الغازات الضارة الأخرى مثل الميثان ويمكن تلخيص عملية قياس البصمة الكربونية في خمس خطوات وهما:

1- فهم دوافع القياس

2- تحديد الانبعاثات

3- تقليل الانبعاثات

4- التحقق من البصمة الخاصة بالشركة

5- الابلاغ عن الانبعاثات

دور شركات التأمين في التقليل من الانبعاثات

تلعب صناعة التأمين دوراً محورياً في القضايا المناخية ومنها قضية الانبعاثات الكربونية، وقد بدأت شركات التأمين بالفعل التركيز على حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري «GHG» وتقليلها عبر محافظهم الاستثمارية ، ومن خلال تحليل الانبعاثات الممولة، تقرر الشركة كيفية مشاركتها في تغير المناخ، وفي هذا الإطار تقوم بعض شركات التأمين بتحليل انبعاثاتها المؤمنة أو البصمة الكربونية للشركات التي تقدم لها التأمين.

وفي أكتوبر 2021، نشرت فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) Task Force on Climate-related Financial Disclosures تحديثًا لدليل التنفيذ الخاص بها، حيث أوصوا بما يلي: أنه يجب على شركات التأمين الإفصاح عن المتوسط المرجح لكثافة الكربون أو انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالممتلكات التجارية وفروع التأمين ذات العلاقة بما تسمح به البيانات والمنهجيات.

آليات تقليل البصمة الكربونية

· إعادة التدوير

· استخدام المواد المعاد تدويرها

· التعامل مع الموردين المستدامين

· حضور الاجتماعات عن بعد عبر تطبيقات الشبكة الدولية للمعلومات

كما تناولت النشرة أيضاً مزايا تتبع انبعاثات الكربون باستخدام منهجية بروتوكول الغازات الدفيئة ،وكذلك صلة انبعاثات الكربون بالقطاع المالي

وأشار الاتحاد إلى أن صناعة التأمين تحتاج إلى تسريع جهودها تجاه المناخ، والتي بدورها ستتطلب فهماً أوسع وأعمق للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، حيث يعد فهم كيفية ملاءمة أجزاء مختلفة من أعمال التأمين مع أطر الاستدامة المحددة خطوات أولى حاسمة للقدرة على تحديد أهداف التخفيض المستندة إلى العلم وبالتالي المساهمة في إجراءات مناخية هادفة.

ومن الجدير بالذكر، تقوم لجنة التأمين المستدام بالاتحاد بدراسة ما تحتاجه سوق التأمين حالياً وذلك لفهم المتطلبات ومساعدة شركات التأمين لتسريع جهودها تجاه المناخ، كما يقوم الاتحاد المصري للتأمين بعمل دليل للتأمين المستدام بحيث يكون دليل استرشادي لشركات التأمين.