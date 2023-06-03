كيفية استخراج شهادة تحركات أون لاين بخطوات بسيطة

يحتاج العديد من المواطنين إلى تقديم أوراق تفيد تحركاتهم خارج مصر أو داخلها وذلك عند التنقلات من دولة إلى أخرى أو قضاء بعض المصالح، وأتاحت وزارة الداخلية خدمة للمواطنين توضح طريقة استخراج شهادة تحركات أون لاين للراغبين في تقديمها للجهات المعنية.

ووفقًا للبيانات المُتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة بعدها يتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو الشخص الذي ينوب عنه، فضلًا عن تقديم وزارة الداخلية تسهيلات للمواطنين من خلال استخراج شهادة تحركات أون لاين.

استخراج شهادة تحركات أون لاين

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» طريقة استخراج شهادة تحركات أون لاين من المنزل وبخطوات بسيطة:

خطوات استخراج شهادة تحركات أون لاين

الخطوة الأولى: يتمّ الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية والضغط هنا وبعدها يتمّ إنشاء حساب بعد تسجيل الدخول من أعلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة الثانية: يختار الشخص الذي يرغب في استخراج شهادة تحركات أون لاين إنشاء حساب جديد ويملأ طلب شهادة التحركات ببياناته الشخصية الصحيحة والمطلوبة منه والرقم القومي وذلك حتى يتمّ الاستفادة من الخدمات المُقدمة.

الخطوة الثالثة: يتمّ الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الرابعة: يتمّ ملء طلب شهادة التحركات ودفع الرسوم وتحديد موعد استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتمكن من استخراج شهادة تحركات هي:

1- صورة ضوئية من جواز السفر أو صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

2- خطاب موجه من الجهات الحكومية المختلفة وكذلك السفارات المختلفة، ويتم الرد على كافة المخاطبات ومن بينها السفارات المختلفة.

3- استيفاء الاسم رباعي والجنسية وتاريخ الميلاد كامل والمدة المطلوب كشف التحركات عنها.