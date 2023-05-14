شعبة الخضر: وفرة المعروض من الخضروات والفاكهة بسبب بدء العروة الصيفية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة الفترة الحالية في الأسواق المصرية ولا توجد أي ارتفاعات في الأسعار كما يردد البعض كما أن هناك وفره في كافة الأنواع ويرجع سبب ذلك إلى بدء العروة الصيفية.

ارتفاع مبيعات الخضروات و الفاكهة

وأضاف النجيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الفاكهة والخضروات تختلف حسب كل محافظة ومنطقة وتاجر والإقبال على الشراء مستمر طوال العام ولكن ارتفعت مبيعات الخضروات شهر مارس وأبريل الماضين بسبب شهر رمضان المبارك في ظل أن الفترة الحالية تشهد مبيعات الفواكهة الموسيمية ارتفاعا ملحوظا.

أسعار الخضروات

وأوضح رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الطماطم يتراوح في الأسواق ما بين 3.5 و 6 جنيهات والبطاطس ما بين 4 و 5.5 جنيها والبصل ما بين 7.5 و10 جنيهات والكوسة بين 6 و8 جنيهات، والملوخية بين 5 و9 جنيهات، والثوم بين 20 و 28 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 7 و9 جنيهات، والباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات والرومي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

وتابع أنّ سعر الخيار البلدي، يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 15 و19 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 12 و22 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأشار حاتم النجيب إلى أنّ سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و12 جنيهاً، والبرتقال الصيفي ما بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي ما بين 6 و14 جنيهاً، كما يتراوح سعر العنب الأصفر والأحمر المستورد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً، والجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيهاً، والفراولة بين 7 و10 جنيهات.

وتابع أن سعر الكنتالوب يتراوح ما بين 5 و10 جنيهاً، والشمام ما بين 6 و9 جنيهات، والمانجو المستوردة السوداني تتراوح ما بين 40 و70 جنيهاً، والبطيخ ما بين 21 و28 جنيهاً، والخوخ ما بين 5 و15 جنيهاً، فيما سجل سعر البرقوق المستورد 30 جنيهاً، والكمثري المستوردة 30 جنيهاً، والكيوي 26 جنيهاً.