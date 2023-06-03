شهور الصيف تحمل مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب.. سعر الجرام هيوصل كام؟

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حالة من الاستقرار بعد التراجع الكبير الذي شهده جرام الذهب خلال الأسابيع الماضية، إذ انخفض الذهب إلى 2250 جنيهًا تقريبا مقابل 2800 جنيه نهاية أبريل الماضي، وهو أعلى سعر وصل إليه الذهب عيار 21 في تاريخه.

توقعات بوصول السعر إلى 2200 جنيه

ووفقًا لتوقعات «جولد بيليون»، فإن أسعار الذهب قد تتراجع خلال شهور الصيف، وبررت ذلك بإن فترة الصيف تشهد نزول عدد كبير من العاملين في الخارج وستشهد تدفقات للذهب إلى السوق المحلية مستغلين مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية وهذا من شأن أن يعمل على زيادة المعروض المحلي من الذهب وبالتالي قد يدفع الأسعار إلى التراجع واختبار مستويات 2200 جنيه للجرام من جديد.

112 كيلوجرام ذهب دخلت مصر

ووفقا للتصريحات التي قالتها مساعد وزير المالية منى ناصر، فإن هناك نحو 112 كيلو جرام من الذهب دخلت مصر منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب للمصريين القادمين من الخارج، وأصدرت الحكومة بداية شهر مايو 2023 قرارا أعفت بموجبه الذهب الذي بحوزة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على (المصنعية).

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من التعاملات الصباحية اليوم السبت بقيمة 25 جنيهًا في الجرام الواحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، وسجل عيار 21 نحو 2355 جنيهًا للجرام، مقابل 2380 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدره 25 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1950 دولارًا أمريكيًا للأوقية.