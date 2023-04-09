أخبار تهمك.. قرعة الحج بنقابة الصيادلة وغطاء سحابي يحجب أشعة الشمس

أخبار تهمك من المنتظر حدوثها اليوم، أبرزها طقس اليوم، وقرعة الحج لنقابة الصيادلة، حيث تفتح باب الحجز لقرعة تأشيرة الحج المجانية، لعام 2023.

قرعة الحج بنقابة الصيادلة

تجرى قرعة الحج لنقابة الصيادلة على 5 تأشيرات مجانية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بالمقر الرئيسي لنقابة الصيادلة، وتفتح اليوم نقابة الصيادلة باب الحجز لقرعة تأشيرة الحج المجانية، لعام 2023، والمخصصة من وزارة الصحة للنقابات والهيئات، وعددها 5 تأشيرات، ويستمر التقديم حتى الأربعاء الموافق 19 أبريل.

ويتمّ استقبال الصيادلة الراغبين في التقديم إلى قرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتي في القاهرة، على أن يتمّ إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، بمقر النقابة العامة للصيادلة.

غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد، يشهد تكون غطاء سحابي، يحجب أشعة الشمس، على شمال البلاد، كما تشهد محافظات القناة، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن ظواهر أخرى تضرب المحافظات.

وذكر بيان الأرصاد، أن طقس اليوم الأحد، يشهد تكون غطاء سحابي، على محافظات شمال البلاد، ما ينتج عنه حجب أشعة الشمس، ويكون مصحوبا بانخفاض سريع لدرجة الحرارة، لتسجل 28 درجة مئوية بداية من الاثنين المقبل.

أحد الشعانين

تحتفل الكنائس اليوم بأحد الشعانين أو أحد السعف كما هو شائع، تذكارا لدخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، وهو الأحد الأخير من آحاد الصوم الكبير، إذ تبدأ الكنيسة بعده أسبوع الآلام، الذي ينتهي بقداس عيد القيامة مساء سبت النور المواقف 15 أبريل الجاري.

وتصلي الكنيسة حتى ظهر يوم أحد السعف بالطقس الفريحي، لتعقبها إقامة صلوات طقس التجنيز العام، الذي يعد إعلانًا لبداية أسبوع الآلام، حيث تغلق الكنائس ستر الهيكل بعد قداس أحد الشعانين، وتعلق الشارات والستائر السوداء، حزنًا على صلب المسيح، وتصلي على الحاضرين صلوات التجنيز العام بالنغمة الحزينة، وفقًا للطقوس الكنيسة في هذا اليوم.