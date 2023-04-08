كل ما تريد معرفته عن قرعة الحج بنقابة الصيادلة.. الموعد والأوراق والشروط

تجرى قرعة الحج لنقابة الصيادلة على 5 تأشيرات مجانية يوم الأربعاء المقبل وذلك بالمقر الرئيسي لنقابة الصيادلة، وتفتح غدًا نقابة الصيادلة باب الحجز لقرعة تأشيرة الحج المجانية، لعام 2023، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للنقابات والهيئات وعددها 5 تأشيرات ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل.

ويتمّ استقبال الصيادلة الراغبين في الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتي في القاهرة على أن يتمّ إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، بمقر النقابة العامة للصيادلة.

وأعلنت نقابة الصيادلة عبر موقعها الرسمي عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لقرعة الحج هذا العام وهي:

ـ أولًا: الشروط

ألا يكون سبق له الحج في أي عام سابق.

ألا يكون قدم في حج القرعة أو السياحة لهذا العام.

ألا يقل السن عند التقدم عن 25 عامًا.

ـ الأوراق المطلوبة:

ـ جواز صالح لمدة عام اعتباراً من تاريخه.

ـ 4 صور ذات خلفية بيضاء 4×6.

ـ سداد 5 آلاف لدخول قرعة الحج بالنقابة العامة من أصل المبلغ، إذ يبلغ إجمالي السعر 145 ألف جنيه غير شامل تذكرة الطائرة ويتمّ استكمال الباقي بعد اجراء القرعة بـ 10 أيام.