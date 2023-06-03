تعرف على السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن

يرغب العديد من المواطنين وتحديداً قائدي المركبات المختلفة في معرفة كل السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن، بعد انتشار أنواع مختلفة من الرادارات الحديثة، لذا تستعرض «الوطن» قائمة السرعات المقررة حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

السرعات المحددة داخل المدن

- 40 كم/ الساعة: لكل المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

- 60 كم/ الساعة: لباقي أنواع المركبات.

السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

- 40 كم/ الساعة: لكل أنواع المركبات.

السرعات المحددة على الطرق السريعة

- 60 كم/ الساعة: كافة مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

- 70 كم/ الساعة: مركبات النقل.

- 80 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.

- 90 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات والدراجات النارية.

السرعات المحددة على الطرق الصحراوية

والطرق الصحراوية هي:

- «القاهرة - الإسكندرية».

- «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد».

- «القاهرة - السويس».

- «الإسكندرية - مطروح - السلوم».

- «القاهرة - بلبيس».

- «وادي النطرون - العلمين».

- «القاهرة - الفيوم».

والسرعات عليها كالتالي:

- 70 كم/ الساعة: مركبات القاطرة للمقطورات.

- 80 كم/ الساعة: مركبات النقل.

- 90 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.

- 100 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات «الملاكي».

السرعات المحددة على طرق «الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين» بشهور الصيف

- 60 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات والنقل.

- 70 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

- 80 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

السرعات المحددة على طريق «القطامية - العين السخنة» وطريق «حلوان - الكريمات»

- 70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.

- 80 كم/ الساعة: مركبات النقل.

- 100 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.

- 120 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».

السرعات المحددة على طريق «الزعفرانة - غارب - الغردقة»

- 70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.

- 80 كم/ الساعة: مركبات النقل خفيف.

- 90 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.

- 110 كم/ الساعة: مركبات الأجرة.

- 110 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».

السرعات المحددة على طريق «القاهرة - السويس» الصحراوي من الكيلو 19 حتى الكيلو 109

- 100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

- 120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

- 60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.

طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي من الكيلو 33 حتى الكيلو 94

- 100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

- 120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

- 60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.