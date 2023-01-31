مساعد وزير الداخلية الأسبق: قرار تعديل السرعات صدر من أجل الصالح العام

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرارا بتعديل السرعات المقررة على طريقي القاهرة السويس، والإسماعيلية الصحراوي، وبدأ تطبيقه اليوم.

قرار تعديل السرعات صدر من أجل الصالح العام

وأوضح قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن قرار تعديل السرعات صدر من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن تحديد السرعات يكون عن طريق المهندسين الاستشاريين الذين أنشأوا الطريق، وجاء ذلك بعد استكمال بعض التحضيرات في الطرق.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى تعديل سرعات المرور على طريق السويس بداية من أسفل الدائري حتى الكيلو 109 ليسير قائد السيارة الملاكي بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة بدلاً من 100 كيلومتر، مؤكدًا أن سيارات نقل الركاب الأجرة تغيرت سرعتها وأصبحت 100 كيلو والدرجات البخارية 100 كيلو.

سرعات السيارات على الطريق الداعم 60 كيلومترًا في الساعة

وأكد أن سرعات السيارات على الطريق الداعم 60 كيلومترًا في الساعة وخاصة لسيارات النقل والنقل الثقيل الممنوع عليها السير على الطريق الرئيسي.

ولفت إلى أنه تم تغيير السرعة على طريق الإسماعيلية بداية من الكيلو 33 الذي يبدأ فيه الطريق الداعم على اليمين؛ إذ تغيرت السرعة للملاكي لتصبح 120 كيلومترًا في الساعة و60 كيلو في الطريق الداعم، مؤكدًا وجود لافتات تبين ذلك لقادة السيارات.