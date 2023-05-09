متحف نجيب محفوظ ينظم ورشة للكتابة الإبداعية مجانا

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، تنظيم ورشة «تنمية» الثقافية، باكورة الفعاليات الثقافية في متحف نجيب محفوظ.

وتشمل الورشة، مزيج من الورش في مختلف الأنواع الأدبية والفنية والفكرية، تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطاقات الإبداعية، وتنمية مواهبهم ورفع قدراتهم، وفتح منصة للشباب لعرض نصوصهم وتطويرها، بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز.

وستبدأ أولى ورش «تنمية» الثقافية، بعقد ورشة بعنوان «معايير الكتابة الإبداعية»، يحاضر فيها: السفير الأديب محمد توفيق، سفير مصر السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومجموعة كتاب جنيف، ونادي القلم الدولي، والمستشار الأدبي لنادي الكتاب العربي، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للكتاب الذي يعقد بجنيف.

من أبرز أعماله الأدبية: روايات «همس العقرب، فتاة الحلوى، جريمة في برج السعادة»، والمجموعات القصصية «يوم سقوط القمر، عجميست».

المحاور الرئيسة للورشة

- الشخصيات

- البناء والحبكة

- وجهة النظر

- الصور والرموز.

وسيجري منح شهادات موثقة من صندوق التنمية الثقافية لمجتازي الورشة، مع العلم بأن الورشة مقدمة بصورة مجانية من الصندوق لدعم الشباب والمواهب الحقيقية، وتعقد ورشة (تنمية) الثقافية بإشراف وإعداد الدكتورة شهد مختار.

تبدأ أولى محاضرات الورشة، بمقر متحف نجيب محفوظ، الكائن بتكية أبو الدهب، بجوار مسجد الأزهر يوم الأحد 14 مايو، على أن تعقد مرتين أسبوعيا، يومي الأحد والخميس و لمدة أسبوعين، وذلك في تمام الثالثة عصرا.