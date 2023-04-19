سفيرة كولومبيا تهدي أعمال الأديبة لاورا ريستريبو إلى متحف نجيب محفوظ

استقبل الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بمكتبه السفيرة آنا ميلينا مونيوس، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، حيث استعرض الجانبان سبل تطوير العلاقات الثقافية من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية التي تجمع بينهما.

إهداء أعمال لاورا ريستريبو

وأهدت السفيرة رواية هاذيان للأديبة الكولمبية لاورا ريستريبو إلى مكتبة متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث قد سبق وأهدت السفارة بعض الكتب والروايات للأديب الكولمبي العالمي جابرييل جارثيا مركيز الحاصل علي جائزة نوبل للآداب مترجمة إلى العربية والإسبانية.

كما بحث الطرفين إمكانية مشاركة السفارة في المهرجانات والفعاليات الدولية التي ينظمها الصندوق بترشيح السفارة لنخبة من الفنانين المتميزين في شتي المجالات.

أسبوع للأفلام الكولومبية

كما اتفق الجانبان على تنظيم أسبوع أفلام للسينما الكولومبية يقام في كل من سينما الهناجر أو سينما مركز الإبداع الفني، وأشار الدكتور هاني أبو الحسن إلى إصدار برنامج الأنشطة الفنية لمراكز الإبداع الفنية التابعة للصندوق باللغتين العربية والإنجليزية، اعتبارا من مايو القادم وسيتم إرساله الي السفارة شهريا.

ووجه «أبو الحسن» الدعوة للسفيرة وأعضاء السفارة والزائرين الكولومبيين للقاهرة لحضور الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها الصندوق شهريا في جميع مراكز الإبداع الفنية التابعة له.

وحضر اللقاء وزير مستشار فيليبي البار ادو، والدكتور عبد الخالق محمد منسق الشؤون الثنائية بالسفارة.