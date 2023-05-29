مطار العلمين الدولي يستقبل اليوم رحلات قادمة من كازاخستان

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار العلمين الدولي، أن شركة scat airlines ستبدأ تسيير رحلاتها اعتباراً من اليوم الاثنين من جمهورية كازاخستان إلى مطار العلمين الدولي بواقع 8 رحلات أسبوعية، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع يتبعها رحلات من جمهورية رومانيا عن طريق شركة fly Lili الرومانية بواقع رحلتين أسبوعيا، وذلك اعتباراً من 5 يونيه المقبل، ورحلات من جمهورية التشيك عن طريق شركة smart wings بواقع أربع رحلات أسبوعيا اعتباراً من 5 يونيه المقبل أيضا.

وأكدت المصادر أن مطار العلمين الدولي سيشهد صباح اليوم، احتفالات لاستقبال الوفود السياحية القادمة.

مصر للطيران تقدم خدمتها الأرضية بمطار العلمين الدولي

ووقعت الشركة الوطنية مصر للطيران للخدمات الأرضية تعاقدها مع شركة NSAS ممثلا عن شركة طيران flyLiLi الرومانية لتقديم الخدمة الأرضية بمطار العلمين الدولي، وهذا بالإضافة لتوقيع ملحق تعاقد لشركة المكتب العالمى ممثلا عن شركة Scat للطيران لتقديم الخدمة الأرضية بمطار العلمين الدولي، والتي من المقرر أن تسير رحلاتها إلى مطار العلمين بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكان الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، شدد على ضرورة الاستعداد لاستقبال المطار للرحلات الداخلية والدولية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مطار العلمين يعد واحدا من المطارات السياحية المهمة التي تدعم خطة الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالي الغربي للدولة المصرية، إذ يساهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية من وإلى مصر.

وزير الطيران المدني: القيادة السياسية تولي اهتماماً شديدا بتطوير مطار العلمين

وكان الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني أعلن أن القيادة السياسية، تولي اهتماماً بالغا بتطوير المطار ليتكامل مع خطة التنمية الشاملة، ولجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للساحل الشمالي الغربي وخاصة مدينة العلمين الجديدة.

وشهد مطار العلمين الدولي، أعمال تطوير شملت زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 400 راكب في الساعة، كما يجرى حاليا تطوير الحقل الجوي ليستوعب 45 طائرة، كما تم الانتهاء من توسعة الممر الحالي ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلو مترات، وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بالمنظومة الجديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية.

إنشاء محطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود بسعة 3 ملايين متر مكعب ومحطة للكهرباء بمطار العلمين الدولي

وأوضحت المصادر، أنه جاري الآن، استكمال إنشاء قرية البضائع بمطار العلمين الدولي كذلك إنشاء محطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود بسعة 3 ملايين متر مكعب ومحطة للكهرباء، يأتى ذلك فيما يستوعب بارك المطار حاليا نحو 400 سيارة و150 أوتوبيسا.

وتواصل قطاعات وزارة الطيران المدني، وشركاتها التابعة، جهودها للإعلان عن انتهاء كافة أعمال التطوير بالمطار، والذي يعد درة مطارات الجمهورية الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.