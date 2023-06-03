كيفية صلاة الضحى وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها؟.. دار الإفتاء توضح

تعد صلاة الضحى أحد أنواع صلاة النفل وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، ويبحث كثيرون عن كيفية كيفية صلاة الضحى وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها لذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية الأمور المتعلقة بصلاة الضحى.

كيفية صلاة الضحى وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها؟

وحول كيفية صلاة الضحى وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها؟ فقد أوضحت دار الإفتاء التفاصيل، إذ قالت إنّ وقت الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، أي من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بنحو 4 دقائق.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ أقلها ركعتان، والأفضل أن تكون أربع ركعات فأكثر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء.

وماذا يقرأ في صلاة الضحى

وأوضحت الإفتاء عن كيفية صلاة الضحى وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها؟ أنّه يسن أن تصلّى كل ركعتين مَثْنى مَثْنى ويُسلّم بعد كل ركعتين، ويُقرأ في كلّ ركعة سورة الفاتحة بعدها سورة قصيرة مثل سورة الضّحى أو سورة الشّمس أو غير ذلك من السّور أو الآيات حتّى لو بلغت آية واحدة، أي أن سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن هي أفضل إجابة عن سؤال ماذا يقرأ في صلاة الضحى.

وقد صلّاها النّبي صلّى الله عليه وسلّم ركعتين، وأربعًا، وثماني ركعات ومن زاد على ذلك فصلّى عشْرًا أو اثنتي عشرة ركعة فلا بأس لكن يجب ألا تقل عن الرّكعتين، وبما أنّها تُصلّى في النّهار فلا يُجْهَرُ بها بل تُقرأ الفاتحة وما يليها سرًا، ويجوز أن تُصلّى جماعةً لكن دون المُداومة على ذلك لأنّ ذلك غير مشروع، ولا تُقْضى إن فات وقتها لأنّها ليست من السّنن الرواتب التابعة للفرائض إنّما هي مقيّدة بوقتها فإن فات وقتها فاتت.