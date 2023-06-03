جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. بدأت اليوم وتنتهي 12 يوليو المقبل

بدأت اليوم رسميا امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 حيث فتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا أمام طلاب القسم العلمي لأداء امتحان مادة الفقه ثم يليها مادة الحديث وذلك وفق ما جاء في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وبخصوص جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، الذي أعلن عنه في وقت سابق قطاع المعاهد الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي، والثانوية لطلاب البعوث، فإنه من المقرر أن يؤدي طلاب القسم الأدبي غدا الأحد 4 يونيو 2023 مادتي الفقه والحديث.

ووفقا لما جاء في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية فأنه من المقرر أن تنتهي امتحانات القسم العلمي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، بأداء امتحان مادة التفسير، كما أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية يوم الأحد الموافق 9 يوليو، بأداء مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. وإجازة عيد الأضحى

ويتخلل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، بالنسبة لطلاب القسم العلمي حيث يستأنفون امتحاناتهم يوم الاثنين 3 يوليو بأداء مادة الفيزياء، بينما تبدأ إجازة عيد الأضحى لطلاب القسم الأدبي من يوم الإثنين 26 يونيو وتنتهي يوم الاثنين 3 يوليو على أن يستأنف الطلاب امتحاناتهم يوم الثلاثاء 4 يوليو بأداء مادتي الصرف والإنشاء.