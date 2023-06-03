درجات الحرارة غدا.. الصغرى 21 على القاهرة والجيزة والقليوبية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة غدا الأحد 4 يونيو، حيث تستقر العظمى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 والصغرى 21، السواحل الشمالية 27 والصغرى 20، جنوب سيناء 39 والصغرى 27 درجة.

وتصل درجات الحرارة العظمى في محافظات شمال الصعيد 38 والصغرى 24، والجنوب الدرجة العظمى عند 45 والصغرى 29 درجة مئوية.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بنسبة تصل لـ 7 درجات، كما تشهد البلاد شبورة صباحية ونشاط رياح على بعض المناطق منها القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كل الأنحاء، كما تشهد حالة الطقس على محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري أجواء حارة نهارا، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم 4 يونيو على كل الأنحاء وفق بيان الأرصاد الجوية، كالآتي:

- القاهرة 33- 21

- العاصمة الإدارية 34- 22

- أكتوبر 33- 21

- بنها 33- 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 32- 22

- شبين الكوم 33- 22

- طنطا 33- 21

- دمياط 26- 20

الحرارة غدا في بورسعيد والإسماعيلية

- بورسعيد 26- 21

- الإسماعيلية 33- 24

- السويس 33- 24

- العريش 27- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 35- 26

- نخل 34- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 37- 26

- طابا 34- 24

- شرم الشيخ 39 - 27

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 26- 19

- سيوة 35- 23

- رأس غارب 38- 26

- الغردقة 40- 27

- سفاجا 39 - 26

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38- 25

- حلايب 34- 28

- أبو رماد 33 - 25

- رأس حدربة 34 - 25

- الفيوم 36- 25

- بني سويف 36- 25

- المنيا 37- 24

- أسيوط 38- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 45 - 27

- أسوان 45 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 45- 27.