موعد انكسار الموجة الحارة ومتى تعود مرة أخرى؟.. «الأرصاد» توضح

درجات الحرارة المرتفعة على مدار اليومين الماضيين والتي سجلت 41 في القاهرة وفي محافظات الصعيد وصلت لـ43 دفعت الكثير للبقاء في المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى للهروب من حرارة الطقس وهو ما يدفع البعض للتساؤل عن موعد انكسار الموجة الحارة؟

موعد انكسار الموجة الحارة

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن موعد انكسار الموجة الحارة هو اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة 7 ويظل الطقس لطيف حتى موعد الموجة القادمة التي من المتوقع حدوثها أخر الأسبوع الجاري.

ويسود اليوم بالتزامن مع موعد انكسار الموجة الحارة، طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس السبت فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط للرياح لا تتضمن عاصة ترابية كما حدث اليومين الماضيين.

درجات الحرارة خلال ساعات الذروة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.