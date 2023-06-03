صناع الخير تصل بمنتجات مراكز استدامة لدعم السيدات إلى الأسواق العربية

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوصول لعدد من الأسواق العربية لتسويق منتجات مراكز استدامة لدعم وتأهيل وتدريب المرأة الريفية ضمن استراتيجية عملها في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تعمل على إحياء الحرف التراثية واليدوية والوصول إلى أسواق جديدة لهذه المنتجات عربياً وإقليمياً وعالمياً ترفع شعار «صنع في مصر» وتعيد للصناعات اليدوية المصرية ريادتها على المستويات كافة.

المشاركة بمنتجات مراكز استدامة في معرض بالأردن

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة نجحت مؤخرا في المشاركة بمنتجات مراكز استدامة بمعرض «بلاد النيل» الذي جرى تنظيمه مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، وتنوعت المنتجات المشاركة في جناح صناع الخير بالمعرض لتحوي السجاد اليدوي المصنوع بأنامل سيدات قرية دار السلام بالفيوم، والقرى المجاورة وهي منتجات مركز استدامة للسجاد اليدوي بدار السلام، كذلك منتجات أخميم من المشغولات اليدوية والمفارش والكليمات التي نسجتها أنامل سيدات قرية نزلة الشوبك بالبدرشين والقرى المجاورة، التي جرى نسجها بمركز استدامة بنزلة الشوبك.

تسويق منتجات مراكز استدامة

وأوضح «عبد الفتاح» أن المنتجات لاقت إعجاب زوار المعرض ليجري التنسيق لاحقاً لتصدير هذه المنتجات إلى الأردن ولتضاف الأسواق الأردنية إلى منافذ التسويق التي فتحتها صناع الخير لتسويق منتجات مراكز استدامة محلياً وعربياً وقريباً عالمياً، رافعة شعار «صنع في مصر».

أضاف أن المؤسسة وفي إطار جهودها لتمكين المرأة الريفية المعيلة اقتصاديا خططت لإنشاء مراكز استدامة لتدريب وتأهيل المرأة الريفية المعيلة بعدد من القرى المصرية على احتراف صناعات يدوية وتراثية وتنتج منتجات ذات جودة مطلوبة محلياً وعربياً، وأن المؤسسة في سبيل نجاح الفكرة خططت بشكل محكم لتشمل خطوات التنفيذ الاهتمام بجانب التسويق جنباً إلى جنب مع أهمية اختيار المنتجات وفرق التدريب وتوفير الخامات حتى تكتمل للفكرة عوامل النجاح، وتحقيق الهدف من الفكرة وهو توفير دخل مرضٍ للسيدة الريفية المعيلة يمكنها من دعم نفسها وأسرتها كذلك تحقيق هدف قومي وهو العودة لريادة مصر في الصناعات التراثية واليدوية ورفع شعار «صنع في مصر» في الأسواق المختلفة.