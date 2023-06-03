عاجل.. تراجع الذهب في بداية التعاملات بالمحلات.. «اعرف سعر الجرام عيار 21»

تراجعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من التعاملات الصباحية اليوم بقيمة 25 جنيه في الجرام الواحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2355 جنيهًا للجرام، مقابل 2380 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 25 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2691 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2355 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2019 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و840 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1950 دولارًا أمريكيًا للأوقية.