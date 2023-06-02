هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. عضو الشعبة يجيب

تحركت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية نحو الزيادة، وذلك بعد تراجع كبير في الجرام بلغ نحو 600 جنيه تقريبًا، إذ نصح ناجي فرج عضو شعبة الذهب المواطنين بأن المعدن الأصفر يعتبر ملاذا آمنًا لحفظ قيمة الأموال، في ظل حالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا الطاحنة.

سبائك ذهبية أفضل من المشغولات

وأضاف «فرج» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب كونه مخزنًا للقيمة، مشيرًا إلى أن قيمة النقود تقل أما إذا تم حفظها في سبيكة ذهبية فلن تتراجع قيمتها على الإطلاق، موضحًا أن من يرغب في شراء ذهب عليه بشراء السبائك، وهي أفضل من المشغولات، والتي تكون المصنعية فيها أعلى، مشددًا على أن الوقت الحالي من أفضل الأوقات للشراء نظرًا للتحركات المتوقعة في الأسعار على المستوى العالمي.

وتابع: سجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة حوالى 2380 جنيهًا للذهب عيار 21، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 2720 جنيها، وسعر الجنيه الذهب نحو 19040 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

أسباب دفعت الذهب للصعود

وسجلت العقود الآجلة لأسعار الذهب عالميا تراجعا بنسبة 0.7% وسجل سعر الأوقية حوالي 1981 دولارًا فيما هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65% إلى 1965 دولارًا للأوقية، تحولت أسعار الذهب للهبوط بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية، والتي أفادت بإضافة وظائف بأكثر من المتوقع وأكثر من القراءة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة أيضًا بأكثر من التوقعات وأكثر من القراءة السابقة.

أسعار الذهب تتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% لتعوض تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، ولكن تنتظر الأسواق بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي، والذي يعد أهم مقياس لأداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهناك 3 أسباب دفعت الذهب للصعود أبرزها انخفاض الدولار، وعائد السندات وتوقعات تثبيت الفائدة الأمريكية في يونيو 2023.