«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا: شبورة ورياح خالية من الأتربة

كشفت الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت وفق بيان صادر عنها منذ قليل، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر وليلًا على كل الأنحاء، مشيرة لاستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بعد موجة التقلبات التي ظلت على مدار اليومين الماضيين.

وأوضحت الأرصاد، أنَّ حالة الطقس غدا تشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وذكر خبراء الهيئة أنَّ طقس الأحد يغلب عليه ظاهرتين جويتين وهما الشبورة الصباحية ونشاط رياح على بعض المناطق منها القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنَّ البلاد خلال الفترة الحالية لن تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وأنها ستظل مستقرة حتى الخميس المقبل لتعود الموجة من جديد حيث من المتوقع أن تصل الحرارة لـ40 مرة أخرى على القاهرة والجيزة والقليوبية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا 4 يونيو الجاري على كل الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 33- 21

- العاصمة الإدارية 34- 22

- أكتوبر 33- 21

- بنها 33- 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 32- 22

- شبين الكوم 33- 22

- طنطا 33- 21

- دمياط 26- 20

- بورسعيد 26- 21

- الإسماعيلية 33- 24

- السويس 33- 24

- العريش 27- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 35- 26

- نخل 34- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 37- 26

- طابا 34- 24

- شرم الشيخ 39 - 27

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 26- 19

- سيوة 35- 23

- رأس غارب 38- 26

- الغردقة 40- 27

- سفاجا 39 - 26

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38- 25

- حلايب 34- 28

- أبو رماد 33 - 25

- رأس حدربة 34 - 25

- الفيوم 36- 25

- بني سويف 36- 25

- المنيا 37- 24

- أسيوط 38- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 45 - 27

- أسوان 45 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 45- 27.