يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، وأماكنها، وسعرها خاصة بعد ظهور النتيجة منذ أيام في محافظات كثيرة من ضمنها «الدقهلية، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، وجنوب سيناء، وسوهاج».

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

وحددت مديريات التربية والتعليم موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، والتي بدأت اليوم الخميس 1 يونيه بمحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 3 يونيه في محافظتي الدقهلية والبحيرة.

موعد تظلم الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وكشف مصدر مسئول بالتربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن» عن بدء فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2023 يوم السبت 1 يونيه على أن يقوم الطالب بالتوجه إلى الإدارة التابعة له، ويدفع رسوم التظلمات المحددة، وتقوم الإدارة بتحديد يوم له يتوجه به إلي المديرية لعمل التظلم.

وأضاف أن المديرية أتاحت كل المواد للطلاب لعمل تظلمات بها، ويجري الكشف علي التظلمات داخل مبني المديرية في اليوم المحدد من قبل الإدارة.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وحدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة في بيان موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحيرة والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 1 يونيه، علي أن تكون التظلمات داخل الكنترول المركزي بمدينة دمنهور بعد الحصول علي ميعاد من قبل الإدارة التعليميه الخاصة بالطالب.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

وكشف محمد بحيري وكيل وزارة التربية بالاسماعيليه في بيان عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية الترم الثاني، إذ جرى فتح باب التظلمات أمام الطلاب يوم الأربعاء 31 مايو بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 30 مايو.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، إذ بدأت يوم السبت الماضي 27 مايو، وتستمر ليوم السبت 10 يونيو، بمقر ديوان المديرية، وحددت سعر التظلم 35 جنيها.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

وأكد عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في بيان له، أنه جرى تحديد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية الترم الثاني، والتي تبدأ يوم السبت القادم 1 يونيه علي أن تنتهي بعد 15يوم من بدايتها.