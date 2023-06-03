حالة الطقس الأيام القادمة في القاهرة والمحافظات.. انخفاض درجات الحرارة

استعرضت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة في القاهرة والمحافظات مشيرة إلى استقرار ملحوظ في درجات الحرارة التي سجلت انخفاضا واضحا بقيمة 7 درجات مئوية، وتتراوح حتى يوم الجمعة المقبل 9 يونيو بين 33 و36 على العاصمة.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الأيام القادمة في القاهرة والمحافظات تشهد عدة ظواهر جوية وهي الشبورة الصباحية ورياح نشطة، إذ تسيطر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال الفترة من الأحد وحتى الأربعاء المقبل 7 يونيو، فضلا عن نشاط رياح على عدد من المناطق على فترات متقعة.

حالة الطقس الأيام القادمة في القاهرة والمحافظات

ونوهت الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام القادمة في القاهرة والمحافظات إلى أنه من المتوقع أن تشهد عودة للموجة الحارة بداية من الخميس المقبل.

ويسود الفترة المقبلة طقس معتدل في الصباح الباكر وليلا على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتستقر درجة الحرارة العظمى غدا الأحد على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 والصغرى 21، السواحل الشمالية 27 والصغرى 20، جنوب سيناء 39 والصغرى 27، شمال الصعيد 38 والصغرى 24، جنوب الصعيد 45 والصغرى 29.

وتصل درجات الحرارة العظمى الإثنين 5 يونيو في القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 والصغرى 21، السواحل الشمالية 28 والصغرى 20، جنوب سيناء 39 والصغرى 27، شمال الصعيد 38 والصغرى 24، وجنوب الصعيد 44 والصغرى 27 درجة.

وبشأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة الثلاثاء 6 يونيو على القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك محافظات الوجه البحري 34 والصغرى 22، السواحل الشمالية 28 والصغرى 20، جنوب سيناء 38 والصغرى 26، شمال الصعيد 39 والصغرى 24، جنوب الصعيد 43 والصغرى 27.