المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في «الحشيش» بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بمنطقة التجمع الخامس، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بلاغ بقيام المتهم بالاتجار في «الحشيش»

البداية عندما تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا يفيد بقيام المتهم باتخاذ دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي بيع المواد المخدرة «الحشيش».

القبض على المتهم متلبسا

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجهت للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبعد انتهاء التحقيقات جرت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.