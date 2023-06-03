مدبولي: جار العمل على حماية منطقتي سموحة ومحمد نجيب من الأمطار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه جار العمل على منطقتين في غاية الأهمية هما سموحة ومحمد نجيب هذا العام، وذلك من خلال إقامة مجموعة من الشبكات التي تنفذها الهيئة الهندسية لصالح محافظة الإسكندرية، وكان من المفترض أن يأخذ المشروع 8 أشهر من بداية شهر مايو الماضي، ولو كنا التزامنا بالـ8 أشهر كنا سندخل على موسم الأمطار.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته أثناء مؤتمر صحفي بالإسكندرية، إنَّ القائمين قفي الهيئة الهندسية تعهدوا على الانتهاء من المشروع قبل بدء موسم الأمطار في آخر أكتوبر أو بداية نوفمبر على الأكثر، وهذا سيؤثر إيجابيا بصورة كبيرة لأنه سيكون تمّ تغطية 42% من المناطق التي تتأثر بفصول الأمطار.

وتابع، «تفقدنا مشروع نفق 45 الذي له أهمية كبرى لحل مشكلات مرورية كانت تعاني منها الإسكندرية، إذ أنَّه المشروع مقام على أفضل مستوى حضاري ممكن، ويضم بعض العناصر الجمالية وممشى على الكورنيش بنفس نمط كوبري استانلي وأبراج المتنزه التي تميز الإسكندرية».