توصيات مؤتمر اتحاد أمل صيادلة مصر لرفع الحراسة القضائية عن النقابة

أعلن الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، توصيات المؤتمر الاتحاد الذي عُقد اليوم لمناقشة إجراءات رفع الحراسة عن النقابة، حيث وجه مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوضع ملف نقابة الصيادلة على طاولة المفاوضات.

تمثيل اتحاد أمل صيادلة مصر في الحوار الوطني

وناشد مؤسس الاتحاد الدكتور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، بتمثيل اتحاد أمل صيادلة مصر في ورش الحوار الوطني، لعدم وجود ممثل للنقابة في الحوار الوطني، ومناشدة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتقديم طلبات إحاطة لمناقشة قضية رفع الحراسة وسرعة تكليف دفعات 2021 و2022، ووضع معايير لاختيار صيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ملف التأمين الصحي الشامل

وأكد مؤسس الاتحاد، أن ملفات التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية والتأمين الصحي الشامل وهامش الربح الصيدلي مطروحة حاليًا أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقريبا ستحدث انفراجة في هذه الأزمات والعودة للتسعير الجبري، إضافة الى مناقشة التوصيف الوظيفي مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأضاف «عصمت»، أنه اتفق مع الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وباقى المعنيين بالمنظومة الصحية، لتبني عمل اتفاق لسحب الأدوية من الأسواق.

ودعا مؤسس الاتحاد جموع الصيادلة لنبذ الخلافات ولم الشمل والاتحاد على هدف واحد وهو رفع الحراسة القضائية، والدعوة للانتخابات ولهم الحرية في اختيار من يمثلهم، كما دعا لإطلاق مبادرة لوضع مثياق شرف للعمل النقابي خلال الفترة المقبلة.