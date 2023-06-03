مصرع طفلة وإصابة والدتها سقطت عليهما مروحة سقف في منزلهما بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها، اليوم، إثر سقوط مروحة سقف عليهما داخل شقتهما بقرية العمارنة بمركز المنزلة بالدقهلية، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنزلة المركزي لتلقي تحت تصرف النيابة العامة، وعلاج الأم المصابة داخل نفس المستشفى.

بلاغ بمصرع طفلة وإصابة والدتها

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة المركزي لمأمور مركز شرطة المنزلة، بوصول طفلة جثة هامدة ووالدتها مصابة ادعاء حادث عارض.

سقوط مروحة سقف على أم وطفلتها

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى، وبالفحص تبين وفاة الطفلة «شيماء ن. م.»، 6 أعوام، متأثرة بإصابتها بكسر في الضلوع وقصور في التنفس، وإصابة والدتها «فيكتوريا م. ع.»، 42 عامًا، ربة منزل، بجروح سطحية متفرقة بالرأس، وجار علاجها في المستشفى.

وبسؤال الأم المصابة قررت في محضر الشرطة، أنه حال تواجدها بصحبة ابنتها داخل إحدى غرف شقتهما سقطت عليهما مروحة السقف ما أدى إلى حدوث إصابتها ووفاة ابنتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الطفلة المتوفاة.