تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في حلوان

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص له معلومات جنائية ويقيم في دائرة قسم شرطة حلوان، لسرقته مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق مستخدمًا في ذلك أسلوب التسلق.

وبتقنين الإجراءات قبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة مستخدمًا أسلوب «التسلق» وأنه ارتكب واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات، وجرى ضبطها داخل مسكنه.

اتهام بالسرقة

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المشغولات الذهبية الخاصة به واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المتهم بارتكاب واقعة السرقة ينتظر عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، ما لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك حسب نص المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.