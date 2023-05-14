شريف حسني عن رأي زوجته ويزو في مسرحية «طيب وأمير»: انبهرت بيا (فيديو)

قال الفنان شريف حسني، إن مشاركته في مسرحية طيب وأمير، التي تعرض حاليًا على خشبة مسرح ميامي بعد تجديده، جاءت بناء على الثقة في هذا العمل من جوانب عدة، أبرزها أن مدير المسرح الكوميدي هو الفنان ياسر الطوبجي وهوم بالأساس فنان كوميدي «تقيل»، كذلك مخرج المسرحية محمد جبر، وبالتالي كانت هناك ثقة كبيرة بأن المسرحية ستخرج للنور بشكل جيد ولائق، وهو ما لمسه الجميع من تعليقات الجمهور والسوشيال ميديا.

مسرحية طيب وأمير كوميديا راقية

وعن رأي زوجته الفنانة ويزو إحدى نجمات مسرح مصر في «طيب وأمير»، قال شريف حسني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها كانت سعيدة جدًا بالمسرحية وبأدائه، وقولها له «إنت أبهرتني»، متابعًا: الحقيقة رأيها كان فارق معي كثيرًا، ودائمًا ما أحصل على وجهة نظرها عندما يعرض عليّ أي عمل جديد.

وعن إمكانية وجود مشروع فني يجمعه وزوجته ويزو باعتبارها واحدة من أبرز نجمات الكوميديا، قال شريف حسني، إنه يتمنى ذلك، ولا يوجد ما يمنع خصوصًا إذا ما تواجد عملًا قويًا يجمعهما سويًا «يبقى ليه لاء؟ يلا بينا».

أبطال مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير مأخوذة عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، ومسرحية فرنسية اسمها «الزائرون»، بطولة هشام إسماعيل، تامر فرج، عمرو رمزي، أحمد السلكاوي، محمود الهنيدي، نهى لطفي، رشا فؤاد، مجدي عبدالحليم، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.