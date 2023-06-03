وكيل «صحة الدقهلية» يتفقد مستشفى دكرنس للاطمئنان على سير العمل

تفقد شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستشفى دكرنس العام، بهدف متابعة تداعيات الحريق الذى نشب أول أمس بمخزن الرواكد بمستشفى دكرنس العام بالدقهلية.

تفقد سير العمل بمستشفى دكرنس بعد نشوب حريق بها

وأشار«مكين» في بيان له على قيام المستشفى بالانتهاء من إجراءات إزالة آثار الحريق والحصر الخاص بالتلفيات، وشدد على متابعة صيانة كاميرات المراقبة وتطبيق معايير الصحة و السلامة المهنية.

وأجرى جوله داخل بالمستشفى من خلال المرور على الأقسام المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل، وعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالحريق.

حريق مخزن الرواكد بمستشفى دكرنس

وكان الحريق نشب داخل مستشفى دكرنس أول أمس من خلال اشتعال النيران داخل منطقة الرواكد ومخزن مستشفي دكرنس، لكن لم ينتج عن الحريق أي إصابات.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ مأمور مركز شرطة دكرنس عن نشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام، وخروج ألسنة اللهب في منطقة الحريق.