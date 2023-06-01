تفاصيل حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية.. النار نشب في الرواكد (صور)

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تفاصيل حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية، وقال إن الحريق نشب في منطقة الرواكد ومخزن بالمستشفى، ولا توجد إصابات بين المواطنين أو العاملين في المستشفى من أطباء أو تمريض.

وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذلك بفضل شرعة التحرك لإخماد الحريق.

تفاصيل حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية

وذكر مكين، في تصريح لـ«الوطن»، تفاصيل حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية، إثر نشوب حريق في منطقة الرواكد وهو مخزن في المنطقة الخلفية بالمستشفى، ولدينا كشف كامل بأعداد وكميات الرواكد التي نشب فيها الحريق فهو محفوظ إلكترونيا، مؤكدا أنّه وإلى الآن لم يتضح سبب حريق مستشفى دكرنس العام، ونترك المر لجهات التحقيق.

التحقيق في سبب حريق مستشفي دكرنس العام

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن النيابة العامة تحقق في سبب حريق مستشفى دكرنس العام، والمعمل الجنائي انتقل إلى المكان لمعاينة الحريق وعمل تقرير عن سبب الحريق، مشيرا إلي أن العمل في المستشفى لم يتأثر بالحريق، وأن العمل في كل أقسام المستشفى يسير بشكل طبيعي.

تجمع الأهالي بمحيط مستشفى دكرنس العام

بلاغ بنشوب حريق مستشفي دكرنس العام

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ مأمور مركز شرطة دكرنس عن نشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام، وخروج ألسنة اللهب في منطقة الحريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق واخماده، وتبين من الفحص المبدئي نشوب الحريق فى مخزن العهدة الخاص بالمستشفى، والمطبخ الموجود بالمستشفى والملاصق للمخزن ما أدي إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، ومعرفة أسباب الحريق.