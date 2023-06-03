دليلة الكرداني: لم أتوقع الفوز بجائزة الدولة التقديرية بسبب القامات الكبيرة المرشحة لها

قالت الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بجامعة القاهرة والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون مؤخرًا، إنها شعرت بسعادة كبيرة بعد حصولها على الجائزة بسبب تقدير الدولة لها، كما أن فوزها بالجائزة جاء بعد ترشيح جامعة القاهرة لها.

مشوارها مع جامعة القاهرة

وأضافت «الكرداني» في حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «منذ عام 1980 وأنا أعمل بجامعة القاهرة في التدريس والأبحاث الأكاديمية، وبالتالي فإن تقدير جامعتي التي أعمل وأتعب فيها كان أجمل شيء بالنسبة لي».

وتابعت: «لم أتوقع الفوز بالجائزة بسبب وجود قامات كبيرة كانت مرشحة للجائزة، وبالتالي فإن الحصول على الجائزة كان مفاجأة سارة بالنسبة إلي».

قصة حب جميلة مع محافظة بورسعيد

وحول علاقتها بمحافظة بورسعيد، قالت: «هذه المحافظة قصة حب جميلة بالنسبة لي، فقد تزوجت شخصية بورسعيدية جميلة جدًا وهو أستاذي المهندس جمال بكري، ووقعت في حب المدينة، ولديّ انتماء شديد جدا لها رغم أنني أنحدر من مدينة المنصورة، بدأت عملي في توثيق التراث بالمنصورة ثم اتجهت إلى بورسعيد».