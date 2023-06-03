أمين «الأعلى للآثار» يكشف تفاصيل زيارة السيدة الأولى الأمريكية للأهرامات

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن زوجة الرئيس الأمريكي زارت منطقة الأهرامات وأخذت وقتا أكثر من المقرر لها، وتضمَّنت جولة في منطقة أبو الهول والأهرامات، لافتا إلى أن السيدة الأولى الأمريكية أبدت إعجابها بقصة الملك تحتمس الرابع والمنحوتات الأثرية.

زوجة الرئيس الأمريكي التقطت العديد من الصور في بانوراما الأهرامات

وأوضح «وزيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أن زوجة الرئيس الأمريكي التقطت العديد من الصور التذكارية في منطقة بانوراما الأهرامات، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار أهدت إليها سلسلة مستنسخة من الآثار المصرية كهدية تذكارية بمناسبة ذكرى ميلادها.

أحدث الاستكشافات الأثرية والتعاون مع أمريكا في البحث والترميم والحفائر

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية التقطت العديد من الصور التذكارية لها في منطقة الأهرامات، وتعرفت من الوفد المرافق له على المتاحف المصرية والآثار بمختلف أنواعها، متابعا «تحدثنا عن أحدث الاستكشافات الأثرية والتعاون مع أمريكا في البحث والترميم والحفائر، والجهود المتبعة لخفض منسوب المياه الجوفية في محيط الأهرامات».