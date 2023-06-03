عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: منع تضارب المصالح استراتيجية عامة للدولة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ منع تضارب المصالح قيمة مهمة ولا تتعلق بالعمل التشريعي أو وظائف النائب فقط ولكن كقيمة عامة تتعلق بفلسفة تتبناها الحكومة.

فرحات: منع تضارب المصالح استراتيجية عامة للدولة

وأضاف «فرحات» خلال استضافته في فقرة خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ منع تضارب المصالح بات حركة واستراتيجية تضعها الحكومة نصب أعينها على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية أو السياسية، ضاربا مثالا بـ«وثيقة ملكية الدولة» التي أُطلقت لزيادة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وتحديد دور الدولة.

الحوكمة قيمة عليا للحكومة المصرية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ الحوكمة أصبحت قيمة عليا في حركة الحكومة المصرية مؤخرا، ما يفسر بوضوح إطلاق العديد من المبادرات عن الحكومة، بل صارت جزء من حركة الحكومة والدولة، وتحتاج إلى أن تصبح جزء من عمل كافة المؤسسات بما فيها العمل التشريعي ووجود ضوابط تحكم عمل النائب.