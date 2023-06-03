«الداخلية» تضبط عربات بيع المشروبات غير المرخصة بالقاهرة الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما جرى نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تضرر صاحبة الحساب من انتشار عربات بيع المشروبات الساخنة في شارع النصر بمنطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة، وعلى إدارتها شخصين «محددين».

وبالفحص وبالتنسيق مع الجهات المعنية، توجهت حملة أمنية استهدفت المنطقة محل الشكوى، وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات كافة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.